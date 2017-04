Mit Tonaufnahme überführt: Moyes drohte Reporterin Schläge an

erschienen am 03.04.2017



Teammanager David Moyes vom Premier-League-Schlusslicht FC Sunderland hat sich schwer im Ton vergriffen. Der frühere Trainer des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United drohte einer Reporterin der BBC nach einem Interview Schläge an. Der Vorfall ist zwar schon mehr als zwei Wochen her, doch es kursierten Tonaufnahmen im Internet und brachten den wegen der sportlichen Lage angeschlagenen Moyes zusätzlich in Bedrängnis.

"Du bist am Ende ein bisschen zu frech geworden. Du könntest einen Schlag abbekommen, auch wenn du eine Frau bist. Pass auf, wenn du nächstes Mal herkommst", sagte Moyes (53). Inzwischen hat der Schotte die Reporterin angerufen und sich für seine Wortwahl entschuldigt, sie nahm die Entschuldigung an. Dies teilte ein BBC-Sprecher dem Telegraph mit.

Moyes bat in einer Pressekonferenz am Montag erneut um Verzeihung. "Es ist in der Hitze des Gefechts passiert. Es tut mir zutiefst leid", sagte der Teammanager: "Das spiegelt mich als Person nicht wider. Ich weiß, dass es ein Fehler war." Der englische Verband FA teilte am Nachmittag mit, Moyes schriftlich um eine Stellungnahme zu dem Vorfall zu bitten.

Rosena Allin-Khan, bei der Labour-Partei für den Sport zuständig, hatte zuvor Konsequenzen gefordert: "Das ist beschämend. David Moyes darf mit diesen sexistischen Drohungen nicht davon kommen. Die FA muss sofort eingreifen", schrieb die Politikerin bei Twitter und forderte den englischen Verband zum Handeln auf.