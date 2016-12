Mit dem Kopf durch die Skier

Domen Prevc ist erst 17 und schon Favorit für den Sieg der Vierschanzentournee. Sein Sprungstil löst aber auch Besorgnis aus.

Von Uwe Wicher

erschienen am 30.12.2016



Oberstdorf. Niemand spricht es konkret aus. Doch mit fast jeder Aussage über Domen Prevc steht ein Problem im Raum, über das Skispringer nur ungern reden: Stürze und deren Folgen. Offenbar würde es die Sportler und Trainer nicht überraschen, wenn der Slowene über kurz oder lang das von ihm bevorzugte große Risiko nicht mehr beherrschen könnte. "Wir haben Angst, weil er keine hat", sagt Walter Hofer, der Skisprung-Renndirektor des Weltverbandes FIS.

Die Skisprungexperten sind sich einig, dass es beim Domenschen Spungstil um einen sehr schmalen Grat zwischen Mut und Übermut geht. Auch Laien können im Vergleich zu den anderen Springern erkennen, dass Domen Prevc mit größerer Aggressivität, mehr Tempo und der einzigartigen Vorlage - dem Kopf zwischen den Skispitzen - Kopf und Kragen riskiert. "Domen profitiert von seiner extremen Beweglichkeit im Sprunggelenk. Er scheint ein Gummigelenk zu haben. Damit hebt er die Sprungwelt momentan aus den Angeln", erklärt Bundestrainer Werner Schuster.

Slowenische Journalistenkollegen berichteten, dass ihnen der Nationalmannschaftschef Goran Janus gestand, im vorigen Winter auf dem Trainerturm einige Male vor Schreck zusammengezuckt zu sein und sich abgewendet zu haben, als sein junger Himmelsstürmer durch die Luft flog. Schuster und der für die Norweger verantwortliche Alexander Stöckl können ihren slowenischen Kollegen verstehen. Sie stimmen überein, dass sie keinem ihrer Schützlinge einen solchen Stil empfehlen würden. Speziell Aufwind soll für die Stabilität des Fluges gefährlich sein. In dieser Saison herrschte bisher meist Rückenwind. Laut eigener Aussage ist Domen noch nie schwer gestürzt, lediglich Landungen habe er hin und wieder nicht stehen können. "Domen kennt vermutlich keine Negativerlebnisse, so wie er springt. Er kennt keine Grenzen", so Schuster.

Domen Prevc reiste als Weltcupführender und damit als Favorit für den Gesamtsieg zur Tournee. Sollte ihm das gelingen, wäre er nach Toni Nieminen der zweitjüngste Gewinner in der Geschichte. Der Finne triumphierte 1991/92 im Alter von 16 Jahren. Sein möglicher Nachfolger gibt sich unmittelbar vor Tourneebeginn betont gelassen: "Mein Kopf ist frei. Ich spüre nicht, dass man von mir besondere Dinge erwartet", sagt Domen. Außerdem habe er in der vergangenen Saison bei seinem Bruder Peter miterlebt, wie es ist, von Sieg zu Sieg zu springen. "Das wäre für mich also nichts vollkommen Neues", erklärt der Jungstar selbstbewusst.

Allerdings gibt es Anzeichen, wie am Donnerstag in der Qualifikation (Rang 8), dass Domen Prevc sich vom riesigen Erfolgsdruck, den er vor allem in seiner skisprungverrückten Heimat spürt, nicht völlig freimachen kann. Kurz vor Weihnachten musste er bei den slowenischen Meisterschaften in Planica dem 33-jährigen Jernej Damjan den Vortritt lassen. Es zeugt auch nicht von Souveränität, dass der slowenische Skiverband mitteilen ließ, dass es in nächster Zeit keine längeren Interviews mit Domen Prevc geben wird. Schon vor dieser Maßnahme hatte der Youngster behauptet: "Wenn ich die Tournee gewinne, ist es okay. Wenn nicht, fahre ich halt ohne Sieg nach Hause." So leicht und unbeschwert, wie das klingen sollte, ist es aber wohl nicht.