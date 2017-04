Mit sich selbst reden und gewinnen

Motorradpilot Maverick Viñales ist der Mann der Stunde in der MotoGP. Der einzige Deutsche in der Königsklasse trotzte Magenproblemen.

erschienen am 10.04.2017



Termas de Rio Hondo. Reden bringt den Motorrad-Piloten während des Rennen nichts. Anders als ihre Kollegen in der Formel 1 sind die WM-Fahrer auf zwei Rädern nicht mit einer Funkverbindung zu ihrem Team ausgestattet. Maverick Viñales tut es trotzdem. Wie der Spanier kürzlich zugab, redet er unter dem Helm mit sich selbst. Was er so sagt, ist nicht bekannt - aber das Resultat kann sich sehen lassen.

In Argentinien gewann der 22-Jährige am Sonntagnachmittag (Ortszeit) den zweiten WM-Lauf. Damit hat Viñales nicht nur beide Grands Prix 2017 für sich entschieden, sondern war auch in jedem Vorsaisontest der Schnellste in der MotoGP-Klasse.

Nach seinem Wechsel von Suzuki zu Yamaha glänzt Viñales nicht nur mit schnellen Runden, sondern auch mit Rennintelligenz. "Heute musste ich viel nachdenken: Welche Einstellung wähle ich? Wie schone ich die Reifen? Im Endeffekt habe ich das Rennen gut gelesen", sagte er nach seinem Erfolg in Südamerika und lobte auch seine Mannschaft an der Box. "Das Team hat einen guten Job gemacht, mir auf der Tafel die richtigen Informationen zu geben." Diese wenigen Informationen auf der durch den Zaun gestreckten Tafel zeigten Viñales, dass er nach dem Sturz des Führenden Marc Marquez (Spanien/Honda) nur seinen Rhythmus finden musste, um den Sieg sicher nach Hause zu fahren. "Es ist wie ein Traum", freute sich Viñales. "Das Gefühl zum Motorrad ist ab Freitag, von der ersten Runde des Wochenendes an, großartig." Hinter dem Katalanen entschied sein Teamkollege Valentino Rossi (Italien/Yamaha) das Duell um Platz zwei gegen den Briten Cal Crutchlow (LCR-Honda) für sich.

Für den deutschen MotoGP-Piloten Jonas Folger endete das Wochenende in Termas de Rio Hondo trotz Durchfall und Magenschmerzen sehr erfreulich. Der 23-jährige Schwindegger freute sich über einen starken sechsten Rang. "Wir können damit mehr als zufrieden sein, zumal wir ein Ergebnis wie dieses gar nicht erwartet haben. Darüber hinaus habe ich heute wieder enorm viel dazugelernt", sagte der Pilot vom Tech3-Yamaha-Team nach seinem zweiten Grand Prix in der Königsklasse, in dem er -wie schon bei seinem ersten - WM-Zähler einfahren konnte. (sesi)