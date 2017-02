Mitfavorit lässt sich nicht locken

Mit der Sprint-WM steht für Nico Ihle der nächste Saisonhöhepunkt auf dem Plan. Die Trainings- eindrücke in Calgary sind äußerst vielversprechend.

Von Thomas Treptow

erschienen am 23.02.2017



Calgary/Chemnitz. Drehen wir das Rad der Zeit um ein Jahr zurück: Im Februar 2016 verpasste Nico Ihle bei der Sprint-Weltmeisterschaft im Vierkampf im südkoreanischen Seoul Bronze um Haaresbreite. Dennoch war der vierte Rang für den derzeit schnellsten deutschen Eisschnellläufer damals ein versöhnliches Ergebnis nach einer teilweise verkorksten Saison. "Es war gut, dass ich sie mit einem positiven Gefühl beenden konnte", blickt er zurück.

Am kommenden Wochenende, wenn es über 2 x 500 Meter und 2 x 1000 Meter in Calgary erneut um WM-Medaillen geht, stehen die Vorzeichen anders. In Kanada startet Nico Ihle mit viel größerem Selbstvertrauen. Mit den hervorragenden Platzierungen von der Einzelstrecken-WM im Rücken - vor knapp drei Wochen holte er in Gangneung Silber über 500 Meter und wurde Vierter über 1000 Meter - , gehört der Familienvater diesmal sogar zu den Mitfavoriten. Locken lässt sich der Sprinter von der Chemnitzer Skater-Gemeinschaft (CSG) zwar nicht. Beim Training lief es in Calgary aber vielversprechend: "Das Eis ist sehr, sehr schnell. Beim Tempotraining bin ich die schnellste Runde in meiner ganzen Laufbahn gelaufen", meinte der Sachse bei Facebook.

Seit einer Woche haben die deutschen Sprintasse in der Hauptstadt der Provinz Alberta Stellung bezogen: "Die 16 Stunden Zeitunterschied von Südkorea nach Kanada waren gar nicht so einfach zu verkraften", erzählt der Schützling von Trainer Klaus Ebert, der sich inzwischen aber akklimatisiert hat. Die 400-Meter-Bahn in Calgary liegt 1100 Meter hoch und ist von jeher ein gutes Pflaster für schnelle Zeiten. Den deutschen Rekord über 500 Meter (34,64 s) hält Nico Ihle selbst. 2013 lief er diese Zeit in Salt Lake City. In Gangneung kam er ihr mit 34,66 Sekunden schon sehr nahe. Über die 1000 Meter hat der Berliner Samuel Schwarz (1,07:85) die Bestmarke in seinem Besitz.

Rekorde sind bei der Medaillenhatz am Sonnabend und Sonntag jedoch nur Beiwerk. In erster Linie geht es darum, schnelle, fehlerfreie und gleichmäßig starke Runden auf das Eis zu zaubern. Das ist Nico Ihle, der sowohl im Weltcup, bei der EM und auch bei der Einzeltrecken-WM auf dem Podest stand, in dieser Saison so gut wie noch nie zuvor gelungen. Das positive Gefühl bringt er diesmal also schon mit.