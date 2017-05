Mixed-WM: Badminton-Team verliert Auftakt gegen Japan

erschienen am 21.05.2017



Das deutsche Badminton-Team ist mit einer Niederlage in die Mixed-WM im australischen Gold Coast gestartet. Die junge Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) musste sich am Sonntag Japan 1:4 geschlagen geben.

Marc Zwiebler (Bischmisheim) holte Down Under den einzigen Punkt für das ungesetzte deutsche Team. Der Ex-Europameister bezwang Kenta Nishimoto 21:8, 21:18. Um im Kampf um den Sudirman Cup ins Viertelfinale einzuziehen, muss die Auswahl von Bundestrainer Detlef Poste in ihrer Untergruppe nach Abschluss der Vorrunde mindestens Rang zwei belegen. Am Dienstag (4.00 Uhr MESZ) kommt es zum Duell mit Malaysia.