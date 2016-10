Mixed-WM: Deutsche Curler als Gruppensieger im Achtelfinale

erschienen am 20.10.2016



Die deutschen Curler haben bei der Mixed-WM im russischen Kasan als ungeschlagener Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. Das Team um Skipp Andy Kapp bezwang im abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag die Türkei mit 6:4 und feierte damit den siebten Sieg im siebten Spiel. Der Gegner in der Runde der letzten 16 steht noch nicht fest.

Vor dem Erfolg gegen die Türken hatten Kapp, Petra Tschetsch, Holger Höhne und Pia-Lisa Schöll gegen die Schweiz (5:4), Wales (7:3), die Niederlande (13:2), Estland (9:1), Kroatien (8:1) und Slowenien (7:4) gewonnen.