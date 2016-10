Mixed-WM: Deutsche Curler gewinnen auch zweites Spiel

erschienen am 16.10.2016



Die deutschen Curler haben auch ihr zweites Spiel bei der Mixed-WM im russischen Kasan gewonnen. Skip Andy Kapp, Petra Tschetsch, Holger Höhne und Pia-Lisa Schöll setzten sich am Sonntag gegen die Schweiz mit 5:4 durch. Zum Auftakt am Samstag hatte Deutschland 7:3 gegen Wales gewonnen. Nächster Gegner sind am Montag (7.00 Uhr) die Niederlande.