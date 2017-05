Moderner Fünfkampf: Schleu gewinnt Qualifikation bei Weltcup

erschienen am 25.05.2017



Annika Schleu hat beim Weltcup der Modernen Fünfkämpfer im polnischen Drzonkow die Qualifikation gewonnen. Die deutsche Meisterin setzte sich mit 1032 Punkten vor der Italienerin Francesca Tognetti (1017) durch. Beim Weltcup-Auftakt im ungarischen Kecskemét hatte die Berlinerin Schleu mit Platz vier überzeugt.

In Abwesenheit der verletzten Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn) kamen die Berlinerinnen Ronja Steinborn (1001) und Alexandra Bettinelli (994) in der Qualifikation der B-Gruppe in Drzonkow auf die Ränge vier und 13.