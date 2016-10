Modeste mit Doppelpack bei KÃ¶lner Testspielsieg

Modeste mit Doppelpack bei Kölner Testspielsieg

erschienen am 05.10.2016



Stürmer Anthony Modeste präsentiert sich beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auch in der Länderspielpause in Torlaune. Beim 3:1 (3:0)-Testspielsieg beim Regionalligisten Bonner SC traf der Franzose doppelt (3./45.) für die Gäste. Den dritten Treffer für den Bundesliga-Vierten erzielte Patrick Olkowski (37.), Marcel Kaiser (64.) glückte der Ehrentreffer für Bonn.

Mit bereits fünf Saisontreffern führt Modeste gemeinsam mit vier weiteren Spielern die Torjägerliste der Bundesliga an.