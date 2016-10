Mönchengladbach bei Celtic ohne Raffael

erschienen am 18.10.2016



Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in der Champions League bei Celtic Glasgow am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) auf eine ganze Achse verzichten. Die offensiven Schlüsselfiguren Raffael (Muskelfaserriss) und Thorgan Hazard (Knieprobleme) werden nicht rechtzeitig fit, Innenverteidiger Andreas Christensen fehlt wegen einer Muskelverletzung am Gesäß. Am Dienstag meldete sich auch noch Mittelfeldspieler Fabian Johnson mit einer Erkältung ab.