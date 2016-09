MÃ¶nchengladbachs Raffael erleidet Muskelfaserriss im Oberschenkel

Mönchengladbachs Raffael erleidet Muskelfaserriss im Oberschenkel

erschienen am 29.09.2016



Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss nun doch bis auf Weiteres auf Offensivakteur Raffael verzichten. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag zeigte, dass der Brasilianer sich am Mittwochabend im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Das gab die Borussia bekannt.

Der 31-Jährige musste nach einer starken Leistung gegen den spanischen Meister in der 48. Minute ausgewechselt werden. Trainer André Schubert hatte nach dem 1:2 (1:0) aber zunächst vorsichtig Entwarnung gegeben und gesagt, dass die Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme war.

Raffael hatte aufgrund von Adduktorenproblemen die Bundesligaspiele in Leipzig (1:1) und gegen Ingolstadt (2:0) verpasst und war gegen Barcelona in die Mannschaft zurückgekehrt.