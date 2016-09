Mona Barthel im Achtelfinale von Seoul

erschienen am 19.09.2016



Mona Barthel hat beim WTA-Turnier in Seoul das Achtelfinale erreicht. Die 26-Jährige aus Neumünster setzte sich in der ersten Runde des mit 250.000 Dollar dotierten Turniers gegen die an Nummer sieben gesetzte US-Amerikanerin Nicole Gibbs mit 5:7, 6:4, 6:2 durch. Nächste Gegnerin von Barthel, der einzigen deutschen Teilnehmerin in der südkoreanischen Hauptstadt, ist die Italienerin Camila Giorgi.