Monfils zieht ohne Satzverlust ins Halbfinale der US Open ein

erschienen am 06.09.2016



Der französische Tennisprofi Gael Monfils (30) ist zum ersten Mal in seiner Karriere ins Halbfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenzwölfte ließ seinem entkräfteten Landsmann Lucas Pouille beim 6:4, 6:3, 6:3 keine Chance. Pouille hatte in den Runde zuvor drei Fünfsatzmatches absolviert, im Achtelfinale am Sonntag rang er den zwölfmaligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) nach mehr als vier Stunden nieder.

Monfils gewann gegen Pouille sein fünftes Match nacheinander ohne Satzverlust und trifft am Freitag entweder auf Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) oder seinen an Position neun gesetzten Davis-Cup-Kollegen Jo-Wilfried Tsonga. Erstmals seit 1927 hatten drei Franzosen das Viertelfinale in New York erreicht.

Für Monfils ist es erst das zweite Grand-Slam-Halbfinale nach den French Open 2008. Im Vorfeld der US Open hatte er mit dem Turniersieg in Washington seinen bislang größten Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. Bei den Olympischen Spielen in Rio war Monfils erst im Viertelfinale knapp am späteren Bronzemedaillengewinner Kei Nishikori (Japan) gescheitert.