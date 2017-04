Monte Carlo: Djokovic scheitert, Nadal im Halbfinale

erschienen am 21.04.2017



French-Open-Sieger Novak Djokovic (29) hat das Halbfinale des ATP-Masters in Monte Carlo verpasst. Der serbische Weltranglistenzweite verlor am Freitag sein Viertelfinal-Duell mit dem Belgier David Goffin 2:6, 6:3, 5:7 und verspielte damit die Chance auf seinen dritten Erfolg im Fürstentum. Für Goffin war es der erste Sieg im sechsten Aufeinandertreffen mit Djokovic.

In der Vorschlussrunde bekommt es Goffin mit Sandplatzkönig Rafael Nadal (Spanien) zu tun. Der Rekordchampion (neun Siege) bezwang den Argentinier Diego Schwartzman 6:4, 6:4. Schwartzman hatte am Donnerstag Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) als letzten von fünf deutschen Tennisprofis ausgeschaltet.

Vor Struff waren Alexander Zverev, dessen älterer Bruder Mischa, Altmeister Tommy Haas und Florian Mayer gescheitert.