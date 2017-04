Monte Carlo: Struff folgt Zverev in die zweite Runde

erschienen am 18.04.2017



Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist seinem Davis-Cup-Kollegen Alexander Zverev beim Sandplatz-Masters in Monte Carlo in die zweite Runde gefolgt. Der 26 Jahre alte Warsteiner gewann gegen Casper Ruud aus Norwegen 6:4, 6:4 und trifft nun auf den an Position acht gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Zverev hatte bereits am Montag sein Auftaktmatch mühelos gewonnen. Der Weltranglisten-20. aus Hamburg ließ Andreas Seppi (Italien) beim 6:1, 6:2 keine Chance und wartet nun auf Feliciano Lopez (Spanien) oder Daniil Medwedew (Russland).

Aus deutscher Sicht sind am Dienstag auch Mischa Zverev (Hamburg) und Tommy Haas im Einsatz. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) sagte seinen Start beim mit 4,3 Millionen Euro dotierten Turnier im Fürstentum kurzfristig ab. Der 33-Jährige hatte am Sonntag in Marrakesch/Marokko im Finale fünf Matchbälle vergeben und in drei Sätzen gegen den Kroaten Borna Coric verloren.