Monte Carlo: Zverev mühelos ins Achtelfinale - Aus für Haas

erschienen am 19.04.2017



Die Wege des jüngsten und des ältesten deutschen Spielers beim ATP-Masters in Monte Carlo haben sich am Mittwoch getrennt. Während Alexander Zverev einen Tag vor seinem 20. Geburtstag mit einem 6:0, 6:4 gegen den Spanier Feliciano Lopez mühelos das Achtelfinale erreichte, war für den 19 Jahre älteren Tommy Haas beim 6:3, 1:6, 4:6 gegen den Tschechen Tomas Berdych die zweite Runde Endstation.

Zverev verschwendete auf dem Weg zum erhofften Geburtstagsmatch am Donnerstag gegen den an Nummer vier gesetzten Rafael Nadal in der Partie gegen dessen Landsmann Feliciano Lopez keine Zeit. Nicht einmal eine Stunde war gespielt, als Deutschlands Nummer eins nach 59:44 Minuten den Matchball verwandelte. Ob im Achtelfinale tatsächlich Nadal Gegner von Zverev ist, entscheidet sich im Match des Spaniers gegen den Briten Kyle Edmund am Mittwochnachmittag.

Für Tommy Haas sah es gegen den an Nummer neun gesetzten Berdych eine halbe Stunde lang gut aus. Gegen den acht Jahre jüngeren Tschechen führte er bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit 4:1. Den ersten Satz holte sich Haas nach 34 Minuten mit 6:3, dann brachte ihn ein sogenanntes "Medical Timeout" seines Gegners sichtbar aus dem Konzept. Berdych ließ sich minutenlang am rechten Fuß behandeln, spielte dann aber ohne Tape weiter - und Haas traf kaum noch einen Ball. Berdych schaffte mit 6:1 den Satzausgleich und brachte das Match nach 1:54 Stunden sicher ins Ziel.

Auf seiner Abschiedstournee im letzten Jahr seiner langen Karriere verpasste der zweifache Familienvater Tommy Haas in Monte Carlo das erste ATP-Achtelfinale seit fast zwei Jahren. Im Juni 2015 hatte er in Stuttgart die Runde der letzten 16 erreicht, wenig später gelang ihm das noch einmal beim Challenger in Aptos/Kalifornien.