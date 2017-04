Monte Carlo: Zverev scheitert an seinem 20. Geburtstag deutlich an Nadal

erschienen am 20.04.2017



Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Monte Carlo an Rekordsieger Rafael Nadal gescheitert. An seinem 20. Geburtstag unterlag der Hoffnungsträger aus Hamburg im Achtelfinale dem neunmaligen Champion nach nur 68 Minuten 1:6, 1:6. Im dritten Aufeinandertreffen mit Nadal kassierte Zverev seine dritte Niederlage, im Januar hatte er den Spanier bei den Australian Open an den Rand einer Niederlage gebracht.