Montreux Masters: Volleyballerinnen schlagen auch Thailand

erschienen am 08.06.2017



Die deutschen Volleyballerinnen steuern beim Montreux Masters unaufhaltsam Richtung K.o.-Runde. Nach dem Überraschungscoup zum Auftakt gegen den Olympiafünften Brasilien besiegte das Team von Bundestrainer Felix Koslowski im zweiten Vorrundenspiel Thailand mit 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:20).

Durch den Sieg übernahmen die Deutschen mit fünf Punkten die Tabellenführung in der Gruppe B mit einem Zähler Vorsprung vor Brasilien. Auf Rang drei folgt Polen (3), Schlusslicht sind die sieglosen Thailänderinnen (0). Zum Abschluss der Vorrunde bekommt es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Freitag (16.30 Uhr) mit Polen zu tun.

Nur die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale des prestigeträchtigen Einladungsturniers ein. Dies findet genau wie die Platzierungsspiele am Samstag statt. Sonntag folgen das Spiel um Platz drei und das Finale. Deutschland hatte das Turnier 2014 erstmals gewonnen.

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Deutschen beim Qualifikationsturnier in Portugal nach fünf Siegen in fünf Spielen das Ticket für die WM 2018 in Japan gesichert.