Moral gezeigt, Punkt verloren

Der FC Erzgebirge war über weiter Strecken die schwächere Mannschaft. Trotzdem war das 2:3 (0:1) in Fürth eine bittere und vermeidbare Niederlage.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 28.08.2016



Fürth. Völlig entkräftet schleppten sich Pascal Köpke und Co. vom Rasen Richtung Kabine. Die Erschöpfung bei den Profis des FC Erzgebirge nach intensiven 90 Minuten bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke beschränkte sich nicht nur auf den Körper, auch die tief hängenden Köpfe der Zweitligakicker schienen völlig leer zu sein.

Das 2:3 (0:1) bei Greuther Fürth mit einer erfolgreichen Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand, einem Platzverweis, einem verschossenen Elfmeter, einem Eigentor und dem K.o.-Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit war die zweite bittere Niederlage der Veilchen innerhalb einer Woche. Wie beim Pokalaus nach Elfmeterschießen gegen Ingolstadt stand die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev mit leeren Händen da. "Es ist echt hart, einfach brutal", versuchte der Fußballlehrer seine Gemütslage zu beschreiben.

Seine Mannschaft hatte am Sonnabend in Franken nur in der Anfangs- und Schlussphase überzeugt. Aue fand gegen die favorisierten Gastgeber gut in die Partie, Torjäger Köpke prüfte Fürths Torhüter Balasz Megyeri mit einem Schuss und einem Kopfball (12., 14.), verlor aber nach der Trinkpause in der 23. Minute völlig den Faden. Die "Kleeblätter" kamen im Dreiminutentakt zu guten Chancen, besonders die schnellen Außenspieler Veton Berisha und Sebastian Freis konnten machen, was sie wollten. "Ich war zufrieden, dass wir zur Halbzeit nur 0:1 zurücklagen. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es schon 0:3, 0:4 gestanden hätte", sagte Dotchev. "Wir waren zu verhalten und zu passiv. Fürth hat von unseren Ballverlusten profitiert, die viel zu einfach zustande kamen", analysierte der 50-Jährige. "Das war fast nur Begleitschutz", brachte es Torhüter Martin Männel auf den Punkt.

Freis (39.) besorgte nach einem Solo das überfällige 1:0. Dabei spielte der Fürther auch Steve Breitkreuz schwindelig. Der Auer Innenverteidiger erwischte einen gebrauchten Tag, war häufig nicht auf der Höhe. Ein Resultat der Wechselgerüchte um den 24-Jährigen? "Ja, ich habe Steve angemerkt, dass er vom Kopf her heute etwas langsamer ist. Das ist absolut menschlich. Ich bin überhaupt nicht sauer auf ihn", meinte Dotchev zu seinem Schützling, der zudem einen Elfmeter verursachte, den Fürths Robert Zulj (32.) aber über den Auer Kasten drosch.

Nach eigener Aussage wurde der Coach in der Pause laut. Die Ansprache fruchtete aber erst nach einer Viertelstunde. Vorher erhöhten die Gastgeber durch Serdar Dursun (47.), ließen weitere Gelegenheiten zur Vorentscheidung jedoch liegen. So kam der FCE doch noch einmal zurück: Mario Kvesic (62.) sorgte mit einer starken Einzelleistung für den Anschluss, ein Eigentor von Marcel Franke (78.) brachte den Ausgleich. "Das zeugt davon, dass wir als Mannschaft eine riesige Moral haben", sagte Männel. Weil Fürth jede Souveränität verlor, drohte die Partie komplett zu kippen. SpVgg-Keeper Megyeri bewahrte sein Team gegen Köpke (82.) sogar vor dem Rückstand. Erst der Platzverweis von Christian Tiffert (88.), der sich nach einem Foul zu einem Schubser gegen "Übeltäter" Andreas Hofmann hinreißen ließ, beendete die Auer Überlegenheit. Und es passte zu dieser kuriosen Partie, dass ausgerechnet Eigentorschütze Franke in der Nachspielzeit den Siegtreffer köpfte.

"Ein 2:2 hätte auch über einige Probleme hinweggetäuscht, aber der Punkt wäre ganz wichtig für den Kopf gewesen", so Männel. Sein Trainer forderte unterdessen für die Aufgaben nach der Länderspielpause Hilfe von oben: "Wenn es einen Fußballgott gibt, muss er irgendwann auf unserer Seite sein."