Moto2: Cortese fährt aufs Podium - WM-Kampf wieder völlig offen

erschienen am 23.10.2016



Moto2-Pilot Sandro Cortese (Berkheim/Kale) ist beim Großen Preis von Australien erstmals in diesem Jahr aufs Podium gefahren. Der 26-Jährige belegte beim drittletzten Saisonlauf den dritten Rang und bestätigte damit seine starke Form: Erst in der vergangenen Woche hatte er in Japan Platz fünf belegt.

"Ich habe viel riskiert und wäre fast gestürzt in der letzten Runde. Danach habe ich mich darauf konzentriert, die Platzierung einfahren", sagte Cortese bei Eurosport2: "Das Jahr war hart mit einigen Verletzungen. Jetzt will ich mich mit guten Rennen aufs nächste Jahr einstimmen."

Den Sieg auf Phillip Island holte sich der Schweizer Tom Lüthi, der Franco Morbidelli (Italien) wenige Meter vor der Ziellinie überholte und seinen vierten Saisonsieg feierte. Im Rennen um den WM-Titel ist damit wieder alles offen. Weltmeister Johann Zarco (Frankreich), der in Australien nur Zwölfter wurde, führt mit 226 Punkten vor Lüthi (204) und Alex Rins (Spanien/201), der am Sonntag ausschied.

Jonas Folger und Marcel Schrötter (beide Tordera/Spanien) fuhren als Sechster und Neunter ebenfalls in die Top Ten. In der Gesamtwertung ist Folger (143) als Siebter bester Deutscher.