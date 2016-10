Moto2: Folger auf dem Podest, Zarco Weltmeister

erschienen am 30.10.2016



Motorrad-Pilot Jonas Folger (Tordera/Spanien) hat beim vorletzten WM-Lauf in Malaysia seine fünfte Podestplatzierung der Saison gefeiert. Der 23-Jährige fuhr nach einer konzentrierten Leistung auf der im Rennverlauf trockener werdenden Piste in Sepang auf den dritten Platz. Der Sieg ging an Johann Zarco (Frankreich), der sich mit dem Erfolg zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister der Moto2 kürte. Zweiter wurde Franco Morbidelli (Italien).

Folgers Teamkollege Sandro Cortese (Berkheim) hatte nach einem mäßigen Qualifying nichts mit der Entscheidung zu tun und landete nur auf dem 17. Rang, Marcel Schrötter (Tordera) belegte Platz 20.