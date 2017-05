MotoGP: Folger in Le Mans Siebter

erschienen am 21.05.2017



Jonas Folger hat in der MotoGP sein nächstes Top-10-Ergebnis geholt. Beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans belegte der Neuling den siebten Platz, stand aber erneut im Schatten seines Teamkollegen. Lokalmatador Johann Zarco wurde beim fünften Saisonrennen der Motorrad-Königsklasse Zweiter.

"Ich ärgere mich ein bisschen. Am Anfang komme ich nicht vorwärts und am Ende fahre ich super Zeiten", sagte Folger bei Eurosport 2. "Wir müssen analysieren, warum ich in der ersten Rennhälfte so viel verliere, dann können wir super Rennen fahren."

Folgers Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales gewann vor Zarco und seinem spanischen Landsmann Dani Pedrosa (Honda). Superstar Valentino Rossi aus Italien stürzte wenige Hundert Meter vor dem Ziel auf Platz zwei liegend und verpasste die Chance, seine Führung im Gesamtklassement auszubauen.

Stattdessen musste der neunmalige Weltmeister mit seinen 62 Punkten Vinales (85) vorbeiziehen lassen. Neuer Zweiter ist Pedrosa (68), Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda/58) schied nach einem Sturz aus. Folger fiel schnell bis auf Position 17 zurück, machte aber durch Überholmanöver und Ausfälle wieder viel Boden gut.