Motorrad-Grand-Prix: Kartenvorverkauf beginnt am Montag

erschienen am 14.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Für den Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal, der im nächsten Jahr vom 14. bis 16. Juli stattfindet, beginnt am Montag der Kartenvorverkauf. Mehrtagestickets sind dabei auch in allen "Freie-Presse"-Shops erhältlich.

In dieser Woche hatte der Veranstalter, die Sachsenring Rennstrecken Management GmbH, mitgeteilt, dass sie die Preise im Durchschnitt um 25 Prozent steigern musste. Grund sind die gestiegenen Gebühren des Vermarkters Dorna. Ab Februar 2017 kommen dann die Eintageskarten in den Verkauf. (fp)