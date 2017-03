Motorrad-WM: Qualifying nach Regenfällen abgesagt

erschienen am 25.03.2017



Heftiger Regen hat am Samstag beim Saisonauftakt der Motorrad-WM in Doha/Katar zu einer Absage des Qualifyings in allen drei Klassen geführt. Die Startaufstellung für die Rennen resultiert somit aus den Trainingszeiten. In der Königsklasse MotoGP geht der einzige deutscher Starter Jonas Folger (Mühldorf am Inn) am Sonntag (20.00 Uhr MESZ) auf seiner Yamaha als Achter ins Rennen, die Pole Position hat der Spanier Maverick Vinales inne.

In der Moto2-Serie starten Marcel Schrötter (Vilgertshofen) und Sandro Cortese (Berkheim) von den Plätzen 14 und 20, Moto3-Pilot Philipp Öttl (Ainring) startet aus der ersten Reihe von Position zwei.