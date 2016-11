Mourinho nach Flaschentritt für ein Spiel gesperrt

erschienen am 30.11.2016



Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United muss im Viertelfinale des League Cups gegen West Ham United am Mittwochabend ohne Teammanager Jose Mourinho auskommen. Der Portugiese wurde vom englischen Fußballverband FA für ein Spiel gesperrt, nachdem er am Sonntag im Ligaspiel gegen West Ham United (1:1) gegen eine Wasserflasche getreten hatte und daraufhin von Schiedsrichter Jonathan Moss auf die Tribüne geschickt worden war. Mourinho muss zudem umgerechnet rund 18.700 Euro zahlen.

Englische Medien spekulierten im Vorfeld des Spiels am Mittwoch (21.00 Uhr) über einen Einsatz von Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Der Ex-Nationalspieler, der unter Mourinho noch keine Minute gespielt hat, sitzt zunächst aber nur auf der Bank. Schweinsteiger stand am Sonntag erstmals im Kader.