Mourinho zu Schweinsteiger-Perspektive: "Eine weitere Option"

erschienen am 02.11.2016



Die Zukunft von Weltmeister Bastian Schweinsteiger beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United steht trotz seiner Begnadigung durch Teammanager José Mourinho weiter in den Sternen. Schweinsteiger sei "eine weitere Option", sagte Mourinho vor dem Europa-League-Spiel der Red Devils bei Fenerbahce Istanbul am Donnerstag.

Hoffnungen auf Einsätze in der Premier League wollte der Portugiese dem 32 Jahre alten früheren Nationalmannschaftskapitän, der nicht für den Europapokal gemeldet ist, allerdings nicht machen. "Im Moment haben wir keine personellen Probleme im Mittelfeld. Aber wenn wir Probleme haben, ist er ein Kandidat." Weiter sagte Mourinho aus, Schweinsteiger sei durch das Training mit der Mannschaft in besserer körperlicher Verfassung, "falls er die Entscheidung trifft, den Verein zu verlassen."

Dass Schweinsteiger seit Montag wieder mit der ersten Mannschaft trainieren darf, bezeichnete Mourinho als "menschliche Entscheidung". Nach seiner Ankunft im Sommer hatte Mourinho den langjährigen Bayern-Profi, der seit 2015 in Manchester spielt, aus dem Kader gestrichen. Ein Verkauf des 121-maligen Nationalspielers schlug fehl, weil dieser seinen bis 2018 laufenden Vertrag erfüllen will.