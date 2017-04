Murray nach Revanche im Halbfinale von Barcelona

erschienen am 28.04.2017



Der Weltranglistenerste Andy Murray kommt nach überstandener Ellbogenverletzung in der Sandplatzsaison in Schwung. Der zweimalige Olympiasieger aus Schottland revanchierte sich im Viertelfinale des ATP-Turniers in Barcelona an Albert Ramos-Vinolas für die Achtelfinal-Niederlage beim Masters in Monte Carlo. Nach 2:59 Stunden verwandelte Murray seinen zweiten Matchball gegen den an Position zehn gesetzten Spanier zum 2:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Im Halbfinale trifft der French-Open-Finalist des vergangenen Jahres auf den an Position vier gesetzten Dominic Thiem (23). Der Österreicher ließ dem japanischen Qualifikanten Yuichi Sugita beim 6:1, 6:2 keine Chance.

Murray (29) lag gegen Lokalmatador Ramos-Vinolas im entscheidenden Durchgang mit einem Break 4:5 in Rückstand, kämpfte sich jedoch wieder zurück ins Spiel. Ramos-Vinolas (29) hatte sich zu Beginn des Satzes am Knöchel behandeln lassen, konnte allerdings ohne sichtbare Einschränkung weitergespielt. Der gebürtige Katalane hatte zuletzt in Monte Carlo erst im Finale gegen seinen Landsmann Rafael Nadal verloren.