Murray von Stalkerin belÃ¤stigt: "Sie streichelte meinen Arm"

Murray von Stalkerin belästigt: "Sie streichelte meinen Arm"

erschienen am 04.10.2016



Der britische Tennis-Star Andy Murray ist in der Vergangenheit von einer Stalkerin belästigt worden. Wie der dreimalige Grand-Slam-Sieger in einem Interview berichtete, sei ihm am Rande eines Turniers ein Zimmermädchen in einem Hotel unangenehm nahe gekommen.

"An der Tür hing das 'Bitte nicht stören'-Schild. Aber sie kam gegen sieben Uhr morgens in mein Zimmer, setzte sich auf mein Bett und streichelte meinen Arm, als ich noch schlief", sagte Murray, der derzeit beim ATP-Turnier in Peking/China aufschlägt: "Ich weiß nicht, ob das so ein Fan-Ding ist, aber das ist ein bisschen extrem."

Nach dem Vorfall habe er die Frau in zwei weiteren Hotels in Rotterdam und Barcelona entdeckt.