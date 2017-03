Muskelfaserriss bei Dresdens Testroet

erschienen am 27.03.2017



Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss bis auf Weiteres auf Stürmer Pascal Testroet verzichten. Der 26-Jährige erlitt am Samstag im Spiel gegen Slovan Liberec (5:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag.