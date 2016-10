NBA-Auftakt: Zipser nicht im Kader der Chicago Bulls

erschienen am 25.10.2016



Nationalspieler Paul Zipser muss auf sein Debüt in der Basketball-Profiliga NBA warten. Der 22-Jährige wurde von Trainer Fred Hoiberg nicht in das Aufgebot der Chicago Bulls für das erste Saisonspiel in der Nacht zum Freitag gegen Rekordmeister Boston Celtics berufen. Forward Zipser war im Sommer vom Bundesligisten Bayern München zum sechsmaligen Champion gewechselt.