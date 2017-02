NBA-Champion Cleveland holt ehemaligen Maverick Williams

erschienen am 28.02.2017



NBA-Champion Cleveland Cavaliers hat den dreimaligen Allstar Deron Williams verpflichtet. Der Point Guard hatte noch bis vor kurzem in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki (38) für die Dallas Mavericks gespielt.

Williams (32) war am Samstag von Dallas auf die sogenannte Waiverliste gesetzt worden und damit für die Konkurrenz frei. Cleveland griff zu und gab dem Routinier einen Vertrag bis zum Saisonende. "Das war eine einfache Entscheidung für mich", sagte Williams.

In Andrew Bogut (32) steht ein weiterer ehemaliger Dallas-Profi vor einem Wechsel zu den Cavs. Der Australier war von den Mavericks kurz vor dem Ende der Transferfrist im Rahmen eines Tausches an die Philadelphia 76ers abgegeben worden, diese setzten den Center nun auf die Waiverliste. Cleveland ist laut US-Medien interessiert.