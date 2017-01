NBA: Chicago schickt Zipser erneut zum Farmteam

Basketball-Nationalspieler Paul Zipser ist von den Chicago Bulls aus der nordamerikanischen Profiliga NBA erneut zum Farmteam Windy City Bulls geschickt worden, um in der D-League Spielpraxis zu sammeln.

Bereits Anfang Dezember musste der Forward kurzzeitig eine Klasse tiefer ran. Nach einem starken Auftritt (13 Punkte, 15 Rebounds) wurde er aber umgehend in die stärkte Basketballliga der Welt zurückbeordert.

Der in Heidelberg geborene Zipser war vom sechsmaligen Meister im vergangenen Juni an Position 48 gedraftet worden, in den ersten 36 Saisonspielen kam der frühere Bayern-Profi allerdings nur zu neun Kurzeinsätzen (49 Minuten insgesamt), in denen er im Schnitt 0,3 Punkte und 1,2 Rebounds erzielte.