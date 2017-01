NBA: Dallas verliert trotz Nowitzki-Bestwert - Zipser zurück bei den Bulls

erschienen am 10.01.2017



Die Dallas Mavericks und Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der Meister von 2011 verlor bei den Minnesota Timberwolves mit 92:101 und ist damit in der Western Conference wieder alleiniges Schlusslicht. Nowitzki erzielte mit 26 Punkten zwar seine beste Ausbeute in dieser Spielzeit, konnte die 27. Saisonniederlage der Mavericks jedoch nicht verhindern.

Nationalspieler Paul Zipser kassierte mit den Chicago Bulls eine 94:109-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder. Der 22-Jährige war nach zwei Spielen in der D-League beim Farmteam Windy City Bulls zurück im Kader des sechsmaligen Meisters, traf in acht Minuten Spielzeit jedoch keinen seiner drei Würfe.