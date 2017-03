NBA: Devin Booker schafft als jüngster Spieler 70 Punkte

erschienen am 25.03.2017



Als jüngster Spieler überhaupt und als sechster insgesamt hat Devin Booker in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA 70 Punkte oder mehr in einem Spiel erzielt. Der 20 Jahre alte Guard der Phoenix Suns konnte aber am Freitagabend trotz seiner 70 Zähler die 120:130-Niederlage bei Rekordmeister Boston Celtics verhindern.

Booker traf mit 21 seiner 40 Versuche aus dem Feld, verwandelte dabei vier seiner elf Dreier und legte 24 seiner 26 Freiwürfe in den Ring. Nach einer verhältnismäßig normalen ersten Halbzeit (19 Punkte) lief Booker in der zweiten Hälfte mit 51 Zählern förmlich heiß.

Den Rekord für die meisten Punkte in einer Partie hält Wilt Chamberlain, der am 2. März 1962 beim Sieg der San Francisco Warriors gegen die New York Knicks auf 100 Zähler kam. Chamberlain warf noch fünf weitere Male 70 oder mehr Punkte in einer Begegnung.

Dieses Kunststück gelang auch Kobe Bryant (Los Angeles Lakers/81), David Thompson (Denver Nuggets/73), David Robinson (San Antonio Spurs/71) und Elgin Baylor (Los Angeles Lakers/71).

Die NBA-Spieler mit den meisten Punkten in einem Spiel:

1. Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) 100 Punkte (02. März 1962)

2. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 81 (22. Januar 2006)

Chamberlain 78 (08. Dezember 1961)

3. David Thompson (Denver Nuggets) 73 (09. April 1978)

Chamberlain 73 (16. November 1962)

Chamberlain 72 (03. November 1962)

Chamberlain 73 (13. Januar 1962)

4. David Robinson (San Antonio Spurs) 71 (24. April 1994)

5. Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) 71 (15. November 1960))

6. Devin Booker (Phoenix Suns) 70 (24. März 2017)

Chamberlain 70 (10. März 1963)