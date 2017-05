NBA: James-Villa in L.A. mit rassistischem Spruch beschmiert

erschienen am 31.05.2017



Die Villa von Basketball-Superstar LeBron James in Los Angeles ist mit einem rassistischen Spruch verunziert worden. Laut der Polizei von Los Angeles befand sich der beleidigende Schriftzug am Tor des 20-Millionen-Dollar-Anwesens. Als die Ordnungshüter eintrafen, war allerdings bereits nichts mehr zu sehen: Die Hausverwaltung hatte die Schmiererei bereits übermalen lassen. Trotzdem wird in dem Fall ermittelt.

James, dessen Hauptwohnsitz sich in Akron/Ohio befindet, hält sich derzeit in Nordkalifornien auf. Dort bereitet sich Meister Cleveland Cavaliers auf die Finalserie der NBA gegen die Golden State Warriors vor. Das erste Spiel findet am Donnerstag (Ortszeit) in Oakland statt.