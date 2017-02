NBA: James mit Triple-Double bei Cavaliers-Sieg - Curry führt Golden State zum Erfolg

erschienen am 24.02.2017



Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem sechsten Triple-Double der Saison zum nächsten Sieg geführt. Der 32-Jährige erzielte beim 119:104 des Meisters gegen die New York Knicks 18 Punkte, holte 13 Rebounds und kam zudem auf 15 Assists - es war sein 48. Triple-Double in der Regular Season in seiner Karriere.

Durch den vierten Sieg in Folge und den achten im Februar (eine Niederlage) festigten die Cavaliers ihre Vormachtstellung in der Eastern Conference und schraubten ihre Bilanz auf 40 Siege bei 16 Niederlagen.

Erfolgreichstes Team der NBA sind zurzeit aber weiter die Golden State Warriors. Der Vizemeister um den mit 35 Punkten einmal mehr überragenden Superstar Stephen Curry besiegte die Los Angeles Clippers mit 123:113 und führt das Tableau in der Western Conference mit 47 Siegen und neun Niederlagen weiter souverän an.

Die Knicks mussten in Cleveland neben der 35. Saisonpleite unterdessen auch die Verletzung von Center Kristaps Porzingis verkraften. Der Lette verletzte sich am Knöchel und konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr auflaufen. Bester Werfer der New Yorker war derweil Courtney Lee mit 25 Punkten, Carmelo Anthony kam auf 20 Zähler.