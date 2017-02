NBA: Lakers verpatzen "Magic" Johnsons Heimdebüt

erschienen am 27.02.2017



Die Los Angeles Lakers haben das Heimdebüt ihres neuen Präsidenten Magic Johnson in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verpatzt. Der 16-malige Champion verlor gegen die San Antonio Spurs mit 98:119 und kassierte bereits die achte Niederlage in Folge gegen die Texaner. Mit nur 19 Siegen bei 41 Niederlagen stehen die Lakers weiter auf dem vorletzten Platz der Western Conference und werden wohl zum vierten Mal nacheinander die Play-offs verpassen.

"Ich liebe unsere Jungs, ich unterstütze sie und ich glaube, sie haben in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Aber diese erste Hälfte darf nicht passieren, wenn wir versuchen wollen, etwas aufzubauen und irgendwo hinzukommen", sagte Lakers-Coach Luke Walton.

Allein in der ersten Halbzeit leistete sich LA zwölf Ballverluste und hatte besonders Probleme mit Spurs-Forward Kawhi Leonard, der mit 25 Punkten zum 87. Mal nacheinander zweistellig traf. Johnsons Lakers, mit denen er selbst fünfmal den NBA-Titel geholt hatte, gerieten schon im ersten Viertel deutlich ins Hintertreffen. Nach zwölf Minuten lag Los Angeles bereits mit 20:36 zurück.

Klubikone Earvin "Magic" Johnson (57) hatte zu Beginn der vergangenen Woche das Amt des Präsidenten übernommen, nachdem er bereits Anfang Februar eine Beraterstelle bei den Lakers angenommen hatte. Zu seinem Antritt hatte er angekündigt, Los Angeles erneut zur Meisterschaft führen zu wollen.

Superstar Russell Westbrook (28) erzielte unterdessen beim 118:110 von Oklahoma City Thunder gegen die New Orleans Pelicans bereits sein 29. Triple-Double der Saison und das 66. in seiner Laufbahn. Westbrook gelangen beim dritten Thunder-Sieg in Folge 41 Punkte sowie je elf Rebounds und Assists.