NBA: Nächster Rückschlag für Nowitzki und die Mavericks

erschienen am 28.03.2017



Die Play-offs rücken für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks in immer weitere Ferne. Das Team um den Würzburger unterlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA in eigener Halle gegen Oklahoma City Thunder mit 91:92. Bei noch neun ausstehenden Spielen in der regulären Saison hat der Meister von 2011 mit einer Bilanz von 31:42 vier Erfolge weniger als die Portland Trail Blazers (35:38) auf dem letzten Play-off-Platz.

Nowitzki erwischte erneut keinen besonderen Abend. Der 38-Jährige kam auf acht Punkte und acht Rebounds. Überragender Mann auf dem Parkett war einmal mehr Oklahomas Russell Westbrook, der mit 37 Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists bereits sein 37. Triple-Double der Saison erzielte.

Westbrook muss in den ausstehenden neun Hauptrundenspielen noch viermal zweistellige Werte in drei Kategorien holen, um den Rekord von Oscar Robertson aus der Saison 1961/62 zu egalisieren (41).