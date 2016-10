NBA: Neuling Zipser ohne Punkte im sechsten Bulls-Test

NBA-Neuling Paul Zipser ist im sechsten Vorbereitungsspiel der Chicago Bulls auf die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ohne Punkte geblieben. Bei der 104:108-Niederlage gegen die Charlotte Hornets wurde der Nationalspieler erst im Schlussabschnitt auf das Parkett geschickt und verfehlte seine fünf Wurfversuche aus dem Feld. Überzeugen konnte der 22 Jahre alte Forward dafür in der Defensive mit fünf Rebounds und zwei geblockten Würfen.

Die 68. Saison in der NBA beginnt am 25. Oktober.