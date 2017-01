NBA: Nowitzki führt Dallas zum Sieg

erschienen am 15.01.2017



Superstar Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum zweiten Sieg nacheinander geführt. Beim 98:87-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves erzielte der 38-Jährige 17 Punkte und war als zweitbester Werfer seines Teams maßgeblich am 13. Saisonsieg des Meisters von 2011 beteiligt. Top-Scorer für die Texaner war Wesley Matthews mit 19 Punkten.

Durch den Erfolg am Sonntag schob sich Dallas an den Phoenix Suns vorbei und ist nicht länger das schlechteste Team der Western Conference.

Nationalspieler Dennis Schröder war mit den Atlanta Hawks erfolgreich. Gegen die Milwaukee Bucks siegten die Hawks 111:98, Schröder kam in 24 Minuten Spielzeit lediglich auf sechs Punkte.