NBA: Nowitzki verliert Vorbereitungsspiel gegen Houston

erschienen am 20.10.2016



Superstar Dirk Nowitzki hat mit seinen Dallas Mavericks in der Vorbereitung auf die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die vierte Niederlage im sechsten Spiel kassiert. Die Mavericks unterlagen in eigener Halle ihrem texanischen Rivalen Houston Rockets mit 91:106.

Nowitzki erzielte in seinen rund 25 Minuten Einsatzzeit zwölf Punkte, er traf vier seiner neun Würfe aus dem Feld. Für den 38-Jährigen beginnt am 27. Oktober mit dem Auswärtsspiel gegen die Indiana Pacers seine 19. NBA-Saison - allesamt im Trikot der Mavericks. Seinen bisher einzigen Titel mit Dallas holte der Würzburger im Jahr 2011.