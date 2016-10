NBA-Rookie Zipser gibt DebÃ¼t im Bulls-Trikot

NBA-Rookie Zipser gibt Debüt im Bulls-Trikot

erschienen am 07.10.2016



NBA-Neuling Paul Zipser ist zum ersten Mal im Trikot der Chicago Bulls aufgelaufen. In der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga kam der Nationalspieler beim 108:115 bei den Indiana Pacers 13 Minuten zum Einsatz. Zipser (22) traf zwei von vier Würfen aus dem Feld und verbuchte sieben Punkte.

Der Small Forward aus Heidelberg war Ende Juni von den Bulls an Position 48 gedraftet worden und hatte wenige Wochen später beim sechsmaligen Meister unterschrieben. Zipser, der in den vergangenen drei Jahren bei Bayern München unter Vertrag stand und mit dem Bundesligisten 2014 Meister wurde, war beim ersten Test gegen die Milwaukee Bucks (91:93) nicht eingesetzt worden.