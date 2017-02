NBA: Rückschlag für Dallas und Nowitzki

erschienen am 14.02.2017



Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Rückschlag erlitten. Der Meister von 2011 verlor gegen die Boston Celtics nach zuvor zwei siegreichen Spielen 98:111. Nowitzki erzielte in 29 Minuten Spielzeit 18 Punkte, Matchwinner war allerdings Bostons Isaiah Thomas mit 29 Zählern.

Den in der Westen Conference elftplatzierten Mavericks fehlen bei 22 Siegen aus 55 Spielen drei Erfolge auf den letzten Play-off-Platz acht. Am Mittwoch (Ortszeit) treten sie bei den Detroit Pistons an.