NBA: Schröder führt Atlanta erneut zum Sieg

erschienen am 16.11.2016



Dennis Schröder hat seine Atlanta Hawks in der Basketball-Profiliga NBA mit einer erneut überzeugenden Vorstellung zum fünften Sieg in Serie geführt. Beim 93:90 bei Miami Heat war der Braunschweiger mit 18 Punkten bester Werfer seines Teams und bewies Nerven. 5,9 Sekunden vor Schluss stellte Schröder mit zwei verwandelten Freiwürfen den Endstand her, Miami vergab seine Chance zum Ausgleich.

Atlanta ist im Osten mit acht Siegen und zwei Niederlagen Zweiter hinter den Cleveland Cavaliers (9:1). Der Meister gewann in der Nacht zum Mittwoch 121:117 gegen die Toronto Raptors. Superstar LeBron James glänzte mit 28 Punkten, 14 Assists und neun Rebounds, es reichte nicht ganz für ein Triple-Double.

Nationalspieler Schröder (23), den Trainer Mike Budenholter 32 Minuten spielen ließ, gelangen vier Assists. Eine schlechte Nachricht gab es für die Hawks aber auch. Neuzugang Dwight Howard verletzte sich am Oberschenkel und musste im dritten Viertel aus dem Spiel. Ob der Center ausfällt, ist bislang nicht bekannt.