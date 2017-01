NBA: Schröder führt Hawks zum vierten Sieg in Folge

erschienen am 05.01.2017



Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum vierten Sieg in Folge geführt. Der 23 Jahre alte Spielmacher erzielte beim 111:92-Sieg bei den Orlando Magic 18 Punkte und war damit erfolgreichster Werfer seines Teams. Zudem steuerte er sieben Assists und sechs Rebounds bei. Mit 19 Siegen aus 35 Spielen liegen die Hawks in der Eastern Conference auf Platz fünf.

Paul Zipser kam beim 106:94-Erfolg seiner Chicago Bulls bei Meister Cleveland Cavaliers nicht zum Einsatz. Superstar LeBron James konnte die Niederlage der Cavs in Abwesenheit seiner starken Partner Kevin Love und Kyrie Irving trotz einer Ausbeute von 31 Punkten nicht verhindern.

NBA-Topscorer Russell Westbrook kassierte bei der 112:123-Niederlage seiner Oklahoma City Thunder bei den Charlotte Hornets ein technisches Foul, nachdem er einen Schiedsrichter mit dem Ball im Gesicht getroffen hatte. Nach dem Spiel beteuerte der Spielmacher, dass er dies unabsichtlich getan habe. "Das ist verrückt, das habe ich noch nie gemacht. Da bin ich gar nicht der Typ für", sagte der 28-Jährige, der sich beim Referee entschuldigte.