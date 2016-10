NBA: SchrÃ¶der gewinnt Test gegen Meister Cleveland

NBA: Schröder gewinnt Test gegen Meister Cleveland

erschienen am 11.10.2016



Nationalspieler Dennis Schröder hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinen Atlanta Hawks Selbstvertrauen getankt. Gegen Meister Cleveland Cavaliers siegten die Hawks 99:93. Der 23 Jahre alte Point Guard Schröder steuerte sechs Punkte zum Erfolg bei, Top-Scorer war Atlantas Dwight Howard mit 26 Punkten. Bei Cleveland kam Superstar LeBron James nicht zum Einsatz.