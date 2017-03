NBA: Schröder meldet sich bei Hawks-Sieg zurück - Zipser verliert

erschienen am 09.03.2017



Nationalspieler Dennis Schröder hat sich nach seiner Verbannung auf die Bank beim vergangenen Spiel mit einer starken Leistung in der Basketball-Profiliga NBA zurückgemeldet. Der 23-Jährige war beim 110:105 seiner Atlanta Hawks gegen die Brooklyn Nets mit 31 Punkten bester Scorer der Mannschaft. Mit dem Sieg beendeten die Hawks auch ihre Negativserie von zuletzt drei Niederlagen in Folge.

In der Partie gegen Vizemeister Golden State Warriors (111:110) hatte Schröder zwei Tage zuvor mit seinem Teamkollegen Dwight Howard Anfang des dritten Spielabschnitts diskutiert und war von Headcoach Mike Budenholzer vom Feld genommen worden.

Schröders Nationalmannschaftskollege Paul Zipser erlebte derweil einen enttäuschenden Abend. Er verlor mit den Chicago Bulls bei Orlando Magic mit 91:98. Rookie Zipser (23) erzielte bei seinem 26. NBA-Einsatz in 13 Minuten auf dem Feld drei Punkte.

Atlanta ist im Osten mit 35 Siegen und 29 Niederlagen als Fünfter weiter auf Play-off-Kurs, Chicago (31:33) belegt weiter Rang acht.