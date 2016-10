NBA: Schröder siegt mit Atlanta im Test gegen New Orleans

erschienen am 19.10.2016



Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zeigt in der Vorbereitung auf die NBA-Saison weiterhin ansprechende Leistungen. Der 23 Jahre alte Point Guard steuerte beim 96:89-Testspielsieg seiner Atlanta Hawks gegen die New Orleans Pelicans in 24 Minuten Einsatzzeit 13 Punkte sowie jeweils fünf Rebounds und Assists bei. Der Braunschweiger, der sich allerdings auch drei Ballverluste leistete, stand dabei erneut in der Startformation.

Die Hawks starten am 27. Oktober gegen die Washington Wizards in die neue Saison. Im nächsten Test trifft Schröder mit den Hawks am Donnerstag auf die Chicago Bulls, bei denen Nationalmannschaftskollege Paul Zipser weiterhin um einen Platz im Kader kämpft. Atlanta gewann bislang vier seiner sechs Vorbereitungsspiele.