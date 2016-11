NBA: Sechster Sieg in Serie für Schröder und Atlanta

erschienen am 17.11.2016



Dennis Schröder und die Atlanta Hawks haben ihre Erfolgsserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Beim 107:100 gegen die Milwaukee Bucks feierte das Team von Trainer Mike Budenholzer bereits den sechsten Sieg in Folge. Schröder erzielte zwölf Punkte, drei Rebounds und acht Assists.

Bester Werfer für die Hawks, die ohne den verletzten Neuzugang Dwight Howard auskommen mussten, war Paul Millsap mit 21 Zählern. Atlanta schob sich mit dem neunten Erfolg im elften Spiel an den Cleveland Cavaliers vorbei an die Spitze der Eastern Conference. Die Hawks profitierten von der 93:103-Niederlage des Meisters bei den Indiana Pacers.

Ohne Dirk Nowitzki kassierten die Dallas Mavericks bereits die achte Saisonpleite. Die Texaner verloren bei Rekordmeister Boston Celtics mit 83:90 und bleiben Vorletzter im Westen. Harrison Barnes erzielte 28 Punkte für die Gäste. Der zuletzt an Problemen mit der Achillessehne laborierende Nowitzki nahm erneut am Vormittagstraining teil, wurde für die Begegnung aber nicht berücksichtigt.