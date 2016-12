NBA: Sechstes Triple-Double in Folge für Westbrook

erschienen am 06.12.2016



Basketball-Superstar Russell Westbrook hat beim 102:99 der Oklahoma City Thunder gegen die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit 32 Punkten, 13 Rebounds und zwölf Assists bereits sein sechstes Triple-Double in Folge erzielt. Besser als der 28-Jährige waren in der Liga-Geschichte nur Wilt Chamberlain (9) und Michael Jordan (7).

Die Liste der längsten NBA-Serien mit Triple-Double:

9 Spiele - Wilt Chamberlain (1968)

7 - Michael Jordan (1989), Oscar Robertson (1961)

6 - Russell Westbrook (2016)

5 - Robertson (1961 und 1962), Chamberlain (1968)

Triple-Double-Bestenliste:

181 - Oscar Robertson

138 - Magic Johnson

107 - Jason Kidd

78 - Wilt Chamberlain

59 - Larry Bird

48 - Russell Westbrook